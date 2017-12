Algérie : les fanatiques menacent les journalistes de « l’Emission Impossible »

En Algérie, le débat sur la religion et la critique rationnelle du corpus religieux passe mal, très mal. Depuis au moins 3 jours, une virulente campagne islamiste est menée sur les réseaux sociaux à travers plusieurs pages Facebook qui comptent des millions de Fans pour lancer des appels à la haine, voire au meurtre, contre l’équipe de l’Emission Impossible, l’émission satirique et d’investigation diffusée chaque lundi et vendredi soirs sur la chaîne de télévision privée Beur TV.

Conduite par Abdou Semmar, rédacteur en chef également d’Algériepart, le premier média d’investigation en Algérie, l’équipe de journalistes et de comédiens de l’Emission Impossible subissent un harcèlement caractérisé sur Internet. Un harcèlement qui a pris une dimension très inquiétante avec des menaces de mort proférées par des internautes fanatisés et des pages Facebook réputés pour leur engagement en faveur de l’obscurantisme à l’image de 1,2,3 Viva l’Algérie ou RASD Algérie.

Les photos de la vie privée des journalistes algériens ont été détournées et diffusées massivement avec des appels pour les agresser dans les rues. D’autres communautés sur les réseaux sociaux ont lancé des appels pour s’en prendre au siège de Beur TV à Alger. La tension ne cesse de monter. Et pourtant, l’équipe d’Emission Impossible n’ont fait que de défricher le terrain religieux en invitant un éminent spécialiste du soufisme dénommé Saïd Djabelkhir. Cet intellectuel progressiste a répondu sur un ton franc aux questions d’Abdou Semmar et de Merouane Boudiab, l’animateur de l’émission. L’islamologue a expliqué que certains Hadihts du Prophète sont dénaturés, falsifiés et ne correspondent plus aux réalités des musulmans d’aujourd’hui. Il a également plaidé en faveur de la relecture du Coran à la lumière des évolutions de la science.

Cette analyse a soulevé l’indignation des islamistes algériens qui exercent ainsi des pressions pour contraindre les autorités algériennes à fermer cette émission, le seul espace de liberté d’expression qui fait éclater des affaires et s’attaque frontalement à la corruption des élites dirigeantes sans oublier les tabous les plus délicats de la société algérienne.