Avec 125 mille tonnes exportées en 2023, les tomates marocaines détrônent les tomates espagnoles sur le marché britannique

Les dernières données révélées par les sites spécialisées montrent que le Maroc a pris la place de l’Espagne dans le classement des principaux fournisseurs de tomates du Royaume-Uni.

L’écart s’est d’ailleurs creusé au cours des trois dernières années. En 2021, le Maroc a réussi pour la première fois à dépasser l’Espagne, en vendant 67 % de tomates en plus, ce qui se traduit par 44 000 tonnes supplémentaires. Cet écart s’est accru en 2023, atteignant 85% de plus, soit 57 000 tonnes de plus que l’Espagne.

Les Pays-Bas sont restés le plus grand fournisseur de tomates du marché britannique en 2023, avec un volume de plus de 129 000 tonnes. Enregistrant une baisse significative par rapport à 2014.

Le Maroc arrive en deuxième position, avec 125 mille tonnes vendues en 2023. Parallèlement, l’Espagne a perdu une partie de sa part du marché britannique et occupe désormais la troisième place avec 68 000 tonnes vendues en 2023, ce qui représente une baisse de 46,44% par rapport à 2014.