CAN 2025 : Le patron de la CAF, Patrice Motsepe, renvoie le Maroc et l’Algérie dos-à-dos

Alors que la compétition entre Alger et Rabat bat son plein dans la course pour l’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des Nation de football 2025, le président en exercice de la Confédération Africaine de Football vient de rappeler les deux capitales à l’ordre.

Comme le rapporte le site sud-africain Kick 442, Patrice Motsepe ne veut pas que l’un des deux pays force la main à la CAF dans son choix du pays organisateur. Le président de la CAF a exhorté le Maroc et l’Algérie à ne pas laisser les tensions politiques interférer dans le football.

« Nous avons besoin des deux pays dans notre processus de développement du football. « Nous traiterons à tout moment chaque nation avec justice et équité et aucune nation ne sera traitée différemment », a rappelé le patron du football africain. La Confédération Africain de Football devrait prendre une décision dans les jours prochains concernant le pays qui devrait abriter la CAN2025.

Une polémique avait éclaté il y a quelques semaines en marge de la tenue Championnat d’Afrique des nations (CHAN) en Algérie. L’équipe du Maroc, champion en titre, n’a pas pu rejoindre la compétition puisque l’Algérie interdit le survol de son territoire par les avions de la Royal Air Maroc.

Le propos politisés du petit-fils de Nelson Mandela, lors de la cérémonie d’ouverture de la CHAN, ont également suscité une vive controverse au sein de la CAF.

Cela dit, Patrice Motsepe, qui devrait se rendre au Maroc pour assister à la finale du Mondialito qui se tiendra à Rabat a accordé un léger avantage au Maroc en affirmant que « le Secrétariat et l’équipe juridique de la CAF travaillent conformément aux règles et règlements de la FIFA pour donner statuer sur l’absence du Maroc de la CHAN et la même chose s’applique aux commentaires qui ont été faits par le petit-fils de Mandela et certains fans algériens sur le Maroc. »