Donald Trump reconnaît Al Qods capitale d’Israël et trahit ses alliés arabes

La colère qui gronde dans beaucoup de foyers musulmans depuis ce mercredi soir risque se transformer en un déluge de feu qui pourrait tout emporter tout sur son passage.

En reconnaissant officiellement Jérusalem comme capitale de l’Etat d’Israël, le président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump, vient de se mettre à dos l’ensemble des peuples musulmans.

Depuis plusieurs jours, nombre de dirigeants de pays musulmans et occidentaux ont tenté de le faire revenir sur cette décision aux immenses conséquences pour le processus de paix déjà très fragile dans la région. Comme à son habitude depuis son arrivée à la Maison blanche, Donald Trump n’en a fait qu’à sa tête provoquant colère et indignation, entrainant la mise en place de mesures de sécurité drastiques pour renforcer la protection des intérêts et des services diplomatiques américains dans les principales capitales arabes.

« Au-delà des conséquences géopolitiques de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, la décision de Donald Trump va faire s’enflammer une région déjà en feu », assure un haut responsable sécuritaire européen. « Les dirigeants arabes en phase avec la diplomatie de Trump risquent de beaucoup souffrir.

C’est le cas de certaines monarchies du Golfe, du roi Abdallah de Jordanie et du président palestinien Mahmoud Abbas », ajoute cette même source.

Par cette décision qui va très au-delà du symbole, le président américain fragilise des régimes arabes déjà fortement contestés et ne fait que renforcer les convictions de beaucoup d’islamistes. Drôle de manière de remercier ces mêmes dirigeants de leur bienveillance à son égard. A moins qu’il n’ait obtenu leur feu vert auparavant.