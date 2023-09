Droit d’asile : pour le leader de la CDU allemande, les pays du Maghreb peuvent être classés comme « pays d’origine sûrs »

Cela devrait constituer un nouveau tournant pour la politique d’Asile en Allemagne. Le leader de la CDU (Union chrétienne-démocrate d’Allemagne), Friedrich Merz, a récemment manifesté sa volonté de revoir la classification de certains pays en tant que « pays d’origine sûrs ». Une démarche visant principalement les trois pays du Maghreb central, à savoir la Tunisie, le Maroc et l’Algérie.

Le principal objectif de Merz est d’accélérer le processus de retour des demandeurs d’asile dont les demandes ont été refusées. Selon lui, ces États du Maghreb présentent des taux de reconnaissance des demandes d’asile extrêmement bas. Cette faible proportion suggère que la majorité des demandeurs issus de ces pays ne remplissent pas les critères nécessaires pour obtenir le statut de réfugié en Allemagne.

La proposition de Friedrich Merz de reclasser les pays du Maghreb ouvre un nouveau chapitre dans le débat sur la politique d’asile en Allemagne. Alors que la discussion se poursuit, la nécessité de trouver un juste milieu entre la protection des droits des demandeurs d’asile et le maintien de l’ordre dans le processus d’asile devient de plus en plus évidente.