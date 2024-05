Espagne : le poulpe importé de Mauritanie gagne du terrain sur celui du Maroc

Les exportations mauritaniennes de poulpe ont enregistré un record d’exportations au premier trimestre 2024, avec l’Espagne comme principale destination.

Sur les marchés européens, le poulpe originaire de Mauritanie gagne du terrain face au poulpe marocain jusque-là leader du marché. Les exportations de produits de la pêche ont atteint le chiffre de 223,8 millions de dollars. Ces données marquent une augmentation de 18% par rapport à la même période de l’année précédente.

Les importations de poulpe en provenance du Maroc, principal fournisseur de ce produit de l’Espagne, ont connu une baisse au cours des premiers mois de l’année. Quelque 3 000 tonnes de poulpes de moins ont été importées en janvier et février. L’année dernière, l’Espagne a importé du Maroc plus de 29 700 tonnes de poulpes pour plus de 360 ​​millions d’euros.

La Société mauritanienne de commercialisation du poisson (SMCP) prévoit que les recettes totales provenant des exportations de produits de la pêche pourraient atteindre 800 millions de dollars d’ici la fin de l’année.

Le poulpe est aujourd’hui le produit phare des exportations mauritaniennes des produits de mer, représentant 57% du volume global. Viennent ensuite les poissons pélagiques avec 14 % et la farine de poisson avec 9 %. Ces produits ont été acheminés vers plus de 60 pays, dont l’Espagne, le Japon et le Cameroun, comme principales destinations du poisson frais, réfrigéré ou congelé.