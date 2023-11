Effet Guerguarat : avec 300 millions de dollars en 2022, le Maroc premier exportateur africain et maghrébin vers la Mauritanie

Les importations mauritaniennes en provenance du Maroc ont augmenté de 58% en 2022, atteignant près de 300 millions de dollars, a rapporté l’ambassade du royaume à Nouakchott.

L’ambassade précise que 80% des exportations marocaines vers la Mauritanie sont réparties en trois catégories : les produits alimentaires et agricoles, les biens manufacturés, et les matériels et véhicules de transport. Le cinquième de ces exportations est constitué de légumes et de fruits.

La note révèle également que les importations mauritaniennes en provenance du Maroc représentent près de 50% du total en provenance d’Afrique et plus de 73% de celles en provenance de l’Union du Maghreb arabe (Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye).

Le Maroc est également le premier investisseur africain en Mauritanie, où il est présent dans des secteurs vitaux tels que les communications, les banques, la pêche, l’agriculture, la production de ciment et de matériaux de construction et la distribution d’hydrocarbures et de gaz domestique.