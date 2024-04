« Essence of Morocco » : El Corte Inglés célèbre une sélection de pièces d’artisanat soignées du royaume chérifien

Les équipes de la chaîne espagnole de grands magasins El Corte Inglés ont visité les ateliers spécialisés dans l’artisanat dans les villes de Marrakech, Fès, Essaouira, Agadir, Rabat et Casablanca, pour sélectionner des produits artisanaux qui sont appréciés en Espagne et reconnus là-bas pour leur grande beauté, leurs couleurs vives, leurs dessins et motifs uniques.

En effet, El Corte Inglés abrite une Foire de l’Artisanat, dont cette troisième édition « Essence of Morocco » sera consacrée au royaume chérifien. Cette foire couvre une grande variété de catégories dont les coussins, les tapis, les objets de décoration, les arts de la table, la verrerie, les accessoires de mode, les savons et une sélection d’aliments caractéristiques de ce pays.

Essence du Maroc met l’accent sur cinq catégories artisanales clés : la broderie traditionnelle, la céramique de Tamegroute, le roseau comme base de la vannerie artisanale, la technique du verre soufflé du Verre Beldi ; et le Sabra, un tissu qui, de par son aspect et sa brillance, ressemble beaucoup à la soie et qui est extrait de fibres végétales qui sont ensuite tissées. Les clients pourront découvrir des coussins, nappes et accessoires de mode avec différents types de broderies, réalisés à la main et réalisés avec des techniques anciennes qui au Maroc se distinguent parfaitement selon la zone géographique dans laquelle ils sont fabriqués.

Par exemple, la broderie de Tétouan remonte au XVème siècle lorsque cette technique fut introduite par les communautés musulmane et juive. Cette œuvre, également connue sous le nom de Taajira, est réalisée dans des couleurs vives extraites de pigments végétaux, et se caractérise par des motifs géométriques et floraux.

Côté alimentation, on distingue des produits comme le thé, Casablanca, la bière marocaine la plus reconnue, les biscuits artisanaux, les épices et l’huile d’olive et d’argan. Dans le domaine de la beauté, tout a été sélectionné, des savons et crèmes aux divers accessoires.