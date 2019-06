Exclusif. 80 milliards de subventions et financements occultes de Bouteflika : les dossiers qui ont fait fuir l’oligarque Benamor

Comme il a été révélé précédemment Maghreb-Intelligence, l’oligarque et milliardaire algérien Mohamed Laïd Benamor est en fuite en Europe alors qu’il sous enquête judiciaire à Alger et frappé d’une interdiction de quitter le territoire national (ISTN). Considéré comme faisant partie de l’un des 5 oligarques les plus riches du pays, Mohamed Laïd Benamor est cité dans plusieurs dossiers délicats sur lesquels enquêtent les services de sécurité algériens depuis la chute brutale de la « dynastie » des Bouteflika. Ces dossiers concernant des pratiques de malversations financières qui peuvent valoir à Mohamed Laïd Benamor de très compliqués ennuis avec la justice algérienne.

D’après nos informations, ces dossiers portent sur l’utilisation des subventions agricoles accordées par les autorités algériennes à la filière de la tomate, dont le groupe Benamor est l’un des acteurs majeurs en Algérie. Rien qu’en une seule année, le groupe Benamor a bénéficié d’au moins 80 milliards de centimes algériens de subventions avec lesquelles il devait soutenir les agriculteurs producteurs de tomate. Malheureusement, plusieurs sources concordantes ont relevé des soupçons de détournement de ces subventions. Et les enquêteurs de la gendarmerie nationale algérienne sont en train d’analyser sérieusement ce dossier pour aboutir à des preuves matérielles.

Par ailleurs, le nom de Mohamed Laïd Benamor est également cité dans l’affaire des financements occultes de la campagne électorale de Bouteflika en 2019. Des financements en espèces qui ont été gérés de manière très opaques par Amara Benyounès, l’ex-ministre du Commerce qui est aujourd’hui traduit devant la Cour Suprême à Alger. Mohamed Laïd Benamor est considéré comme l’un des plus importants bailleurs de ces financements occultes. En 2014, c’est avec ces mêmes financements que Benamor a obtenu le poste de Président de la Chambre Algérienne du Commerce et de l’Industrie. Mais Mohamed Laïd Benamor osera-t-il revenir en Algérie pour affronter les enquêteurs et les juges ?