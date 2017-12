Dans les coulisses de la préparation de la visite de Macron à Alger, nous retrouvons un ancien haut responsable algérien qui se fait très discret depuis l’été dernier. Et pourtant, il est l’un des dignitaires les plus influents y compris après avoir quitté le pouvoir lors du dernier remaniement ministériel en mai dernier. Et ces derniers mois, lorsque de grands malentendus ont semé la zizanie entre Paris et Alger, la France n’a pas hésité à faire appel à ses services pour jouer le rôle d’émissaire et de négociateur.

Il s’agit d’Abdesslam Bouchouareb. L’ancien ministre de L’industrie et des mines qui est aujourd’hui le « meilleur ami » algérien d’Emmanuel Macron. Homme d’affaires talentueux et détenteur d’une importante fortune en France depuis de nombreuses années, Bouchouareb connaît personnellement Macron bien avant que ce dernier ne préside aux destinées de la France. Entre les deux hommes, une amitié s’est installée depuis plusieurs mois et Bouchouareb, en parfait connaisseur des réseaux français, est celui qui est parti plaider la cause du candidat Macron auprès de Bouteflika. Il est celui qui a convaincu Alger de miser sur ce jeune candidat alors que les lobbyistes algériens voulaient investir sur Alain Juppé.

Habile et très astucieux, Bouchaoureb avait senti le bon coup en la personne de Macron. Et après son arrivée à l’Elysée, ce dernier n’a pas oublié les services rendus de son ami algérien. Dans tous les dossiers complexes visant l’Algérie, il consulte discrètement l’ancien ministre qui séjourne à Paris depuis l’été dernier. Et pendant toute cette période de tensions entre la France et l’Algérie, Bouchouareb a joué un rôle majeur pour mener les pourparlers et préparer cette visite importante et n’a pas hésité à contacter Said Bouteflika et d’autres dignitaires du régime pour tenter d’aplatir les incompréhensions entre Paris et Alger.

Discrètement, Bouchaoureb a été la passerelle entre l’Elysée et le Palais d’El-Mouradia. Il a également expliqué la vision des Algériens et leurs attentes. Macron a pu donc compter sur son « ami » pour surmonter plusieurs obstacles. Mais cet ami ne peut nullement lui garantir le succès de cette visite …