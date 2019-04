Exclusif. Algérie : La D.S.S est enterrée, retour vers le DRS !

C’est un véritable séisme qui vient de se produire en Algérie. La Direction des Services de Sécurité (DSS), l’appareil qui a remplacé le célèbre DRS, services secrets algériens, sera bientôt enterrée pour se faire remplacer par… Le DRS ! Oui, des sources bien informées à Alger, nous ont confiés que les services algériens vont reprendre de nouveau leur ancienne appellation le Département de Renseignement et de Sécurité (DRS). Après le départ de Tartag, l’Etat-Major de l’Armée algérienne a décidé de récupérer les services de renseignement pour les soumettre à son autorité. La D.S.S n’a plus lieu d’être et le DRS sera de retour dans l’organigramme du ministère de la Défense Nationale.

Selon des indiscrétions, le puissant Ahmed Gaïd Salah souhaite replacer son protégé le général Youcef, l’ex-patron de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), à la tête du nouveau DRS. Mais ce choix rencontre de nombreuses oppositions et certaines voix au sein de l’Etat-Major réclament un nouveau neuf et vierge à la tête des services pour convaincre le mouvement populaire qu’une nouvelle Algérie est en train de voir le jour. Plusieurs noms d’officiers supérieurs ont été proposées. Mais, pour l’heure, Ahmed Gaïd Salah n’a pas encore pris sa décision. Affaire à suivre.