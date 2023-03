Exclusif. Bientôt une marche pour la fraternité algéro-marocaine dans les rues de Paris pour riposter aux partisans du régime algérien 

La vague d’indignation suscitée par les rassemblements organisés le 19 mars dernier à Paris par des partisans du régime algérien ayant scandé des slogans haineux et hostiles aux marocains et appelant à la division entre l’Algérie et le Maroc n’est pas restée sans suite.

Des collectifs parisiens se sont mobilisés pour mettre en place le projet de l’organisation d’une imposante marche dans les rues de la capitale française pour défendre la fraternité entre l’Algérie et le Maroc et dénoncer les semeurs de haine ou de zizanie entre les deux pays du Maghreb. Cette future marche ambitionne également, a-t-on appris auprès de nos sources, d’appeler à la réouverture des frontières fermées depuis 1993 entre le Maroc et l’Algérie.

Les organisateurs de cette future marche travaillent en ce moment sur le parcours précis du périple que devront emprunter les manifestants dans les rues parisiennes. Des contacts approfondis ont été initiés avec les autorités locales françaises pour obtenir toutes les autorisations en bonne et due forme permettant l’encadrement serein de cette marche prévue au mois de juin prochain.

Selon nos sources, cette initiative a été imaginée par des acteurs en France souhaitant mener des actions pour la fraternité algéro-marocaine. Depuis quelques semaines, ces acteurs se concertent pour élaborer des initiatives concrètes pour arrêter cette hostilité réciproque qui mine les relations algéro-marocaines depuis fin 2020.