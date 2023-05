Exclusif. Les relais du régime algérien cherchent à organiser une nouvelle manifestation hostile au Maroc dans les rues de Paris

Une nouvelle initiative anti-marocaine est en préparation à Paris en France. Des relais, des collectifs et des groupuscules acquis à la cause du régime algérien, exercent depuis plusieurs semaines des pressions sur l’administration française pour obtenir les autorisations nécessaires à l’organisation d’un nouveau rassemblement dans les rues parisiennes pour scander des slogans haineux et hostiles à l’encontre du Maroc et des personnalités emblématiques de l’opposition algérienne exilée à l’étranger.

Selon les sources de Maghreb-intelligence, une première demande d’organiser ce rassemblement sur la Place de la République, coeur battant de Paris, a été refusée par la Préfecture de Police de Paris le 7 mai dernier. Le refus de la Police française a été motivée par le « risque de troubles graves à l’ordre public » car des enquêtes ont pu démontrer que ces groupuscules ont voulu exporter vers la France le « climat de tensions politiques et sociales actuelles en Algérie ».

Les initiateurs de cette action ont voulu détourner la commémoration des crimes impunis contre l’humanité commis par la France coloniale le 8 mai 1845 en Algérie pour lancer des slogans insultants, diffamatoires ou injurieux à l’encontre des institutions du Maroc et ses dirigeants en les présentant comme les parrains des opposants algériens les plus virulents.

Mais selon nos sources, en dépit de cette interdiction, les partisans du régime algérien en France ne se découragent pas et se préparent pour organiser d’autres initiatives clandestines cette fois-ci consistant à pénétrer des rassemblements ou marches autorisées pour d’autres causes légitimes afin de les noyauter et d’afficher leurs revendications politiques présentant le régime algérien comme victime d’un complot international orchestré par le Maroc et instrumentalisé par des opposants exilés souhaitant le renversement de l’actuel système aux commandes de l’Algérie.

Toujours selon nos sources, l’organisation prochaine d’un congrès rassemblant les militants, activistes et collectifs favorables au système algérien est à l’étude par certains lobbyistes missionnés par l’ambassade d’Algérie en France pour « constituer un front commun contre les opposants de plus en plus visibles à l’étranger ». Ce congrès devra servir de relais pour accentuer les attaques contre le Maroc considéré comme la source de toutes les menaces qui inquiètent les actuels dirigeants algériens.