Exclusif. comment les autorités algériennes veulent profiter du prochain sommet de la ligue arabe à Alger pour isoler le Maroc

Le régime algérien ne veut pas rater l’opportunité qui lui est offerte lors de l’organisation du prochain sommet de la ligue arabe à Alger qui est prévu le 1 et 2 novembre prochain. Une opportunité pour s’en prendre à nouveau au Maroc en s’attaquant ouvertement à ses intérêts et ses institutions. Ces attaques seront orchestrées plusieurs semaines précédant ce sommet tant attendu à travers l’organisation d’un mini-sommet regroupant des factions palestiniennes et de nombreux acteurs soutenant la cause palestinienne à travers le monde arabe et musulman.

Selon nos sources, une forte délégation du front Polisario sera associée et impliquée dans les travaux de ce mini-sommet avec pour objectif d’offrir aux indépendantistes sahraouis une large tribune et un espace d’expression inespéré dans le but d’associer la « cause sahraouie » à la « cause palestinienne ». Et au cours de ce mini-sommet sur lequel travaille très discrètement le régime algérien pour garantir sa réussite, il est prévu que des acteurs s’adonnent à de violentes diatribes allant jusqu’à comparer l’occupation israélienne en Palestine à l’occupation marocaine au Sahara Occidental.

A travers cet « opportunisme » politique, le régime algérien veut inculquer dans les esprits des opinions arabes l’image d’un Maroc assimilé à Israël, « le méchant pays qui tue, opprime et massacre des innocents ». Les principaux axes de communication de cette « nouvelle propagande » sont en cours de préparation à Alger et un large éventail de contenus colportant de très mauvais préjugés à l’encontre du Maroc seront diffusés massivement à l’échelle international et notamment en langue arabe depuis Alger dans le but de torpiller durement le Maroc, ce voisin qui obsède tant les dirigeants algériens.