Exclusif. Le déploiement du Wifi à Alger, Annaba et Oran : le lobbying puissant du fils du général Nezzar 

C’est un marché qui avoisine près de 500 millions d’euros. Un marché qui attise toutes les convoitises et suscitent une véritable bataille à couteaux tirées. En 2018, les autorités algériennes préparent le lancement du déploiement d’un grand réseau Wif public dans les plus grands quartiers de trois grandes villes du pays. Il s’agit d’Oran, la capitale Alger et Annaba à l’est du pays. L’objectif de ce plan est de lancer le concept de Smart City, la ville intelligente et connectée, en Algérie.

Pour remédier aux énormes retards accumulées dans le développement des nouvelles technologies, les autorités algériennes veulent mettre le paquet sur la démocratisation et la vulgarisation de l’accès à l’Internet. Ces réseaux Wifi doivent être installés et gérés par plusieurs opérateurs car l’Etat algérien en veut pas octroyer l’exclusivité de la gestion de ce projet à Algérie-Télécom. Et pour obtenir une bonne part de ce gâteau, le fils du général Nezzar, l’ancien puissant haut gradé de l’armée algérienne durant les années 90, Lotfi Nezzar, est en train de s’adonner à un lobbying puissant pour contraindre les autorités à travailler avec son entreprise, SLC, un fournisseur d’accès à internet spécialisés dans le Wimax et les lignes spécialisées.

Or, ce lobbying commence à porter un sérieux préjudice à ses concurrents comme l’opérateur Anwarnet qui vient d’être brutalement déconnecté du réseau national suite à une brusque décision de l’ARPT, le gendarme des télécoms en Algérie. Une exclusion que de nombreux observateurs et sources bien au fait de ce dossier à Alger lient à la concurrence que porte Anwarnet à SLC et Algérie-Télécom dans le futur déploiement du Wifi public dans les trois grandes villes algériennes.

En écartant un concurrent gênant, le fils de Nezzar et Algérie-Télécom se fraient un chemin tranquille pour bénéficier de l’énorme manne de ce futur projet prévu pour 2018. L’ARPT a tenté, de son côté, de se justifier au sujet du retrait d’agrément à Anwarnet. Ses explications n’ont nullement étouffé la polémique qui enfle dans le secteur des TIC en Algérie. Un secteur marqué par le monopole de l’Etat et la puissance du lobbying des fils des dirigeants algériens.