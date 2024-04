Exclusif. Des rapports sécuritaires mettent en garde contre la colère des supporters algériens en cas de graves sanctions de la CAF

Des rapports sécuritaires ont été établis à Alger pour sonder le sentiment des supporters algériens à la suite de la grave crise ayant éclaté avec la Confédération africaine de football (CAF) autour du match controversé que devait disputer l’USM d’Alger contre le club marocain RS Berkane. Ces rapports ont été adressés à la Présidence algérienne à la veille du match retour de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF) qui doit se dérouler ce dimanche 28 avril sur la pelouse du stade de Berkane au Maroc. Selon nos sources, ces rapports sécuritaires sont unanimes et affirment que le pays n’est pas à l’abri d’une grosse explosion de colère populaire si la CAF applique des sanctions encore plus sévères contre l’USMA et l’ensemble des clubs de foot algériens au cas où le boycott algérien de la demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF aboutit à une aggravation du bras-de-fer avec la principale instance dirigeante du football africain. Les divers services de sécurité algériens redoutent le scénario d’une exclusion pour une longue durée de toutes les compétitions africaines que pourrait décider la CAF contre à la fois l’USMA et d’autres clubs algériens en raison de l’alignement de la Fédération Algérienne de Football (FAF) sur l’agenda politique du pouvoir algérien dans la gestion controversé du dossier dit des « maillots marocains » du club RS Berkane.

Les rapports sécuritaires en question révèlent que le corps des supporters du foot en Algérie compte plus de 15 millions de personnes et ces masses populaires ne vont pas du tout apprécier que leurs clubs de cœur soient exclus injustement de toutes les compétitions africaines de football à cause d’un différend politique opposant le régime algérien au Maroc. Les bulletins sécuritaires recueillis par les services de sécurité en Algérie ont constaté que les supporters algériens ne sont pas prêts à tolérer une sévère punition de leurs clubs au nom d’un sacrifice pour la « cause sahraouie » qui ne semble guère susciter une énorme adhésion au sein de la population des footeux algériens contrairement à ce qui est raconté et diffusé sur les médias privés ou publics contrôlés par le pouvoir algérien.

Ces rapports sécuritaires suggèrent enfin d’oeuvrer pour éviter toute mise à l’écart des clubs algériens dans les compétitions africaines et, sans l’affirmer clairement pour autant, semblent conseiller le pouvoir décisionnel de l’Etat algérien d’autoriser l’USM d’Alger à jouer leur demi-finale contre le RS Berkane pour éviter des conséquences fâcheuses d’une crise plus grave avec la CAF. Les services de sécurité algériens redoutent en dernier le scénario cauchemardesque de troubles à l’ordre public et d’émeutes à cause de la déchéance africaine des clubs de football les plus populaires en Algérie étant donné que les stades sont devenus le dernier exutoire d’une population juvénile de plus en plus étouffée et en détresse sociale.