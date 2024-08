L’aéroport Mohammed V de Casablanca s’offre une nouvelle vie pour 114 millions de dirhams

L’Office national des aéroports (ONDA) investit des fonds importants dans l’amélioration et la modernisation des infrastructures aéroportuaires du Maroc.

Selon des documents consultés par Maghreb-Intelligence, le dernier marché en date à avoir été attribué par l’ONDA porte sur des travaux d’aménagements divers à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Plus concrètement, c’est pratiquement tout le Terminal 2 qui va être démoli et reconstruit: espace d’attente, Zone A, faux plafonds, revêtement… Ce marché a été attribué à la société AHMA (Aït Haj Moulay Abdelghani), une SARL basée à Marrakech qui était restée au coude à coude avec la célèbre société Jet Contractors. AHMA, qui a fait l’offre la moins disante, va avoir droit à plus de 114.5 millions de dirhams alors que les estimations initiales de l’ONDA tablaient sur 103 millions de dirhams.

Quant à Jet Contrators, elle a fait une offre dépassant les 117 millions de dirhams. AHMA planche actuellement sur plusieurs grands projets, le dernier qu’elle a remporté étant la construction du parking sous-terrain Bab Rha de Meknès pour plus de 72 millions de dirhams.