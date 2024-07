Maroc: plus de 137 millions de dirhams pour booster la sécurité de trois aéroports

L’Office national des aéroports (ONDA) casse sa tirelire pour renforcer la sécurité de trois aéroports.

Le 15 de ce mois de juillet, cet établissement public a ainsi chargé le groupement Unisystem/Ultranet Multimédia de la mise à niveau et du renforcement des systèmes de vidéosurveillance, du contrôle d’accès et de la sécurité périmétrique de l’aéroport de Ibn Batouta à Tanger pour un budget dépassant 40 millions de dirhams.

Alomra Group International va encaisser 62 millions de dirhams pour la mise à niveau et le renforcement des systèmes de vidéosurveillance, du contrôle d’accès et de la sécurité périmétrique de l’aéroport Angad à Oujda

Le troisième et dernier marché a été remporté par le groupement DDM/Melinet pour la mise à niveau, le renforcement des systèmes de vidéosurveillance, le contrôle d’accès et la sécurité périmétrique de l’aéroport de Fès-Saïs. Ce marché coûtera plus de 35 millions de dirhams à l’ONDA selon des documents officiels consultés par Maghreb-Intelligence.