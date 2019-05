Exclusif. Énorme malaise à la Résidence d’Etat de Club-des-Pins en Algérie

Un énorme malaise règne en ce moment même au sein de la Résidence d’Etat de Club-des-Pins. Le limogeage de l’emblématique Hamid Melzi, l’homme qui dirige cette résidence où sont hébergés les dirigeants algériens et leurs familles depuis les années 90, a suscité la colère des 700 employés et des travailleurs de cette résidence qui doivent veiller sur la sécurité et la tranquillité des familles des hauts responsables algériens.