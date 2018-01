Exclusif: le géant chinois de la téléphonie Oppo sponsor du club du Raja de Casablanca

Oppo, le géant chinois de la téléphonie et l’un des leaders mondiaux sur le marché des smartphones, est sur le point de signer un contrat de sponsoring avec le Raja de Casablanca, l’un des deux clubs phares de la capitale économique et aussi l’un des plus titrés au Maroc. Selon nos sources, le contrat de sponsoring pourrait être signé dans les semaines à venir alors que le montant serait de plusieurs millions de dirhams.

Le Raja passe par une phase difficile au niveau du management notamment. Oppo s’est implanté au Maroc depuis quelque temps. Au niveau mondial, il est quatrième sur le marché des smartphones avec quelque 99.4 millions unités écoulées en 2016. Parmi les clubs qu’il sponsorise, on retrouve le FC Barcelone, mais aussi l’équipe indienne de cricket.