Le général à la retraite, Ali Ghediri, est en train de créer la surprise en Algérie. Quasiment méconnu des Algériens, le candidat aux élections présidentielles algériennes du 18 avril prochain commence à tisser sa toile en draguant de nombreuses personnalités algériennes capables d’apporter de la crédibilité à sa « conquête du pouvoir ». Mais pour ce faire, Ali Ghediri dispose d’une arme fatale. Il s’agit d’un homme qui détient tous ses secrets et lui trace la stratégie de lobbying pour obtenir le plus grand nombre de soutiens politiques.

Cet homme s’appelle Karim Younes. Oui, l’ancien président du Parlement algérien de juin 2002 à juin 2004, est le lobbyiste secret du général Ali Ghediri. C’est lui qui a approché Mouloud Hamrouche pour tenter de nouer une alliance avec lui ou encore Liamine Zeroual, le très populaire ancien Chef d’Etat qui vit chez lui à Batna. Selon nos informations, Karim Younes voit en Ali Ghediri une véritable clé de « rupture » avec le régime actuel d’Abdelaziz Bouteflika.

Il faut savoir à ce propos que Karim Younes est hostile depuis longtemps au clan présidentiel d’Abdelaziz Bouteflika. En 2004, il avait soutenu Ali Benflis contre Bouteflika. Mais depuis cette date, il a disparu de la scène politique et se faisait très discret. En 2019, en rejoignant le camp d’Ali Ghediri, Karim Younes veut prendre sa revanche…