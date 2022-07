Exclusif. Le Maroc installe une troisième zone militaire au Nord

Après la création de la Zone Est des Forces armées royales (FAR), en janvier dernier, le Maroc va installer une nouvelle zone militaire au Nord. Selon les sources de Maghreb-Intelligence, cette troisième zone militaire aura son état-major près de la ville d’Al Hoceima. Elle sera annoncée à la fin du mois d’août 2022.

Contrairement à une certaine confusion chez l’opinion publique, les FAR ne disposaient que d’une seule zone avant janvier 2022: celle que commande le général de corps d’armées El Farouk Belkhir et qui a son état-major à Agadir. Pour le reste du pays, comme on le dit dans le jargon militaire, l’armée était organisée en secteurs et en sous-secteurs.

La Zone Est, pour rappel, n’avait pas fait l’objet d’une annonce solennelle. L’information a été rendue publique par la Revue des FAR qui avait été reprise par les médias officiels du Maroc. Cette Zone Est, avec ses QG à Errachidia, est dirigée par le général de division Mohamed Miqdad.

L’officialisation de la création de la Zone Nord pourrait être faite dans le sillage des fêtes nationales d’août prochain: la Révolution du Roi et du Peuple (le 20 août) et la Fête de la Jeunesse (le 21 du même mois).