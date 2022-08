Le Président français Emmanuel Macron est attendu à Alger le 25 et 26 août prochain. Et à l’occasion de cette importante visite d’Etat, le président français devra, selon nos sources, aborder une série d’importants dossiers régionaux avec les dirigeants algériens parmi lesquels les tensions politiques avec l’Espagne et le Maroc concernant le dossier du Sahara Occidental. Selon nos sources, Macron viendra à Alger avec une proposition concrète pour tenter de désamorcer ces tensions qui déstabilisent la Méditerranée Occidentale et inquiètent particulièrement l’Union Européenne.

Cette proposition porte sur l’organisation d’un « mini-sommet » que Paris ou une autre ville française est prête à accueillir en réunissant des diplomates algériens, espagnols et marocains dans le but de discuter ouvertement des solutions qu’il faut mettre en œuvre pour apaiser les relations bilatérales entre les Etats de la région. Cette proposition française sera une démarche inédite car aucune réunion officielle n’a pu réunir des diplomates algériens avec leurs homologues marocains ou espagnols au sujet des différends géopolitiques qui les divisent profondément.

Du côté d’Alger, la médiation française est appréciée par plusieurs cercles du régime algérien. De nombreux dirigeants à Alger estiment nécessaires de lancer des pourparlers avec Madrid pour dépasser les malentendus et arracher des compromis favorables aux intérêts de l’Algérie.

Cependant, la présence de la partie marocaine à ces pourparlers proposés par la France ne suscite pas l’enthousiasme des dirigeants algériens qui continuent de refuser « toute normalisation » des relations avec le Maroc. Emmanuel Macron devra ainsi batailler durement pour convaincre Tebboune et les autres dirigeants algériens de changer de cap dans le dossier marocain.

Il est à signaler enfin que l’Elysée n’a pas encore confirmé officiellement le calendrier du voyage de Macron à Alger. La date du 25 août a fuité côté algérien.

Nous avons pu confirmer, néanmoins, que Patrick Durel, conseiller Afrique du nord et Moyen-Orient du chef de l’Etat, est attendu sur place pour finaliser les préparatifs de cette visite. Le président français devrait être accompagné de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et de autres plusieurs membres du gouvernement.