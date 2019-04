Exclusif. Mouloud Hamrouche, l’homme sur lequel veut miser le général Gaïd Salah

Ahmed Gaïd Salah, le dernier homme fort du régime algérien, croit dur comme fer au processus électoral. Le chef d’Etat-Major de l’Armée algérienne pense que la seule solution qui permet de désamorcer la crise algérienne est d’élire un nouveau président lequel se chargera, par la suite, de mener les changements nécessaires et tant réclamés par les Algériens.

Et cet homme, Gaïd Salah semble l’avoir trouvé. Il s’agit de Mouloud Hamrouche, l’ex-chef du gouvernement à la fin des années entre 89 et 91, le chef de file du courant réformiste. Gaîd Salah apprécie beaucoup Mouloud Hamrouche, nous ont révélées de nombreuses sources proches du ministère de la Défense Nationale à Alger. Des intermédiaires ont établi des contacts directs entre Gaïd Salah et l’ex-chef de gouvernement. Hamrouche lui-même témoigne énormément de respect pour Gaïd Salah et n’a pas hésité à militer ces dernières années dans les coulisses du régime pour encourager le chef d’Etat-Major de l’Armée algérienne pour s’impliquer dans les sphères politiques et imposer une feuille de route favorable au changement démocratique. Mouloud Hamrouche voit en Gaïd Salah le dernier barrage contre les lobbys de l’argent qui entouraient Saïd Bouteflika. Mais les deux hommes sont-ils capables de sceller une alliance stratégique pour mener l’Algérie à bon port ? L’avenir nous le dira…