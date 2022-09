Exclusif. Négociations entre Alger et Tunis pour organiser un forum international favorable au Polisario

Le forcing algérien en Tunisie se poursuit pour faire basculer totalement ce pays voisin dans le camp des pays soutenant l’option de l’Indépendance du Sahara Occidental. Les autorités algériennes ont proposé discrètement à Tunis l’idée d’organiser un forum international concernant les peuples opprimées dans le monde afin d’y inclure officiellement une imposante délégation du front Polisario. Selon nos informations, la diplomatie algérienne exerce un fort lobbying sur Tunis pour aboutir à l’organisation de ce forum d’ici la fin de l’année 2022.

D’après les sources de Maghreb-intelligence, la diplomatie algérienne a même proposé un appui financier conséquent pour permettre à la Tunisie d’abriter ce forum qui sera officiellement consacré à la cause palestinienne, mais qui sera dominé dans la forme comme dans le fonds par des discussions autour de la question du Sahara Occidental.

Les discussions secrètes entre les canaux diplomatiques tunisiens et algériens ont commencé autour de ce sujet depuis le début de la crise diplomatique ouverte entre Tunis et Rabat à propos de l’invitation du chef du Front Polisario, Brahim Ghali, au Forum économique Japon-Afrique qui s’est déroulé le 27 et 28 août dernier. Voulant surfer sur cette crise, Alger espère convaincre Tunis de s’aligner définitivement sur ses positions favorables au Polisario et multiplie les pressions diplomatiques et politiques pour obtenir ce qui est qualifié dans les coulisses du sérail algérien de « victoire éclatante contre le Maroc ».