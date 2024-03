Exclusif. Nouvelle offensive algérienne en Afrique pour renforcer les pays qui ne reconnaissent pas la marocanité du Sahara Occidental

Une nouvelle stratégie de lobbying a été initiée et lancée par le régime algérien en Afrique afin de contrecarrer les avancées du Maroc dans l’obtention de la reconnaissance de sa souveraineté sur le territoire du Sahara Occidental. Cette stratégie consiste à renforcer les alliances avec les pays africains qui ne reconnaissent pas encore la marocanité du Sahara Occidental et d’approfondir le rapprochement avec leurs élites dirigeantes pour empêcher tout risque de basculement futur dans le camp du Maroc. Coopération économique, aides financières, intensification des échanges ou accords bilatéraux dans les domaines militaires, sécuritaires et judiciaires, la nouvelle stratégie algérienne est visiblement très agressive et vise un objectif final très ambitieux : constituer un front de pays au sein de l’Union Africaine pour imposer des discussions formelles sur la « décolonisation du Sahara Occidental » dans le menu des discussions des plus importantes réunions diplomatiques et sécuritaires de l’Union Africaine. Cette nouvelle stratégie algérienne profite également de la médiatisation autour de la tragédie de Gaza avec l’ampleur inédite des crimes de l’armée israélienne contre les civils palestiniens pour établir un parallèle entre la question de « la colonisation du Sahara Occidental » et la « colonisation israélienne de la Palestine ».

Selon nos sources, dans le sillage de cette stratégie, il a été demandé à tous les dirigeants algériens civils comme militaires lors de leur prise de parole publique, de faire des comparaisons incessantes entre les « souffrances » des sahraouis et les souffrances des… Palestiniens. Un exercice de communication qui vise à salir l’image du Maroc sur la scène africaine en l’assimilant à une « puissance colonisatrice et meurtrière », un élément de langages qui vise à instrumentaliser le sentiment profondément anti-colonialiste et anit-impérialiste des opinions publiques africaines.

Selon nos informations, cette stratégie vise à dérouler le tapis rouge et à réserver des accueils chaleureux et exceptionnels aux Chefs d’Etat des pays qui ne reconnaissent pas encore la marocanité du Sahara Occidental afin de les mettre en valeur et de les convaincre de la sincérité de l’amitié de l’Algérie. Et cette stratégie a commencé dès le 28 février dernier avec l’accueil prestigieux réservé par le président Abdelmadjid Tebboune au Filippe Jacinto Nyusi, président de la République du Mozambique, l’un des pays africains qui soutient activement la cause du Polisario. Selon nos sources, les autorités algériennes travaillent sur la programmation des visites de plusieurs autres Chefs d’Etat et il s’agit notamment des Présidents de la Tanzanie, du Ghana, du Zimbabwe ou du Kenya ainsi que de la Namibie. Il s’agit enfin essentiellement des pays africains qui n’ont pas encore sauté le pas pour reconnaître la marocanité du Sahara Occidental.