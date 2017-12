Fêtes de fin d’années : renforcement du dispositif sécuritaire au Maroc

Pour les fêtes de fin d’année, rien n’a été laissé au hasard sur le plan sécuritaire au Maroc, comme c’est le cas depuis plusieurs années. Selon nos informations, des réunions vont démarrer dès ce lundi 4 décembre entre les plus hauts responsables sécuritaires du royaume pour finaliser le dispositif qui sera mis en place pour sécuriser la plupart des sites. D’autant que les fêtes de fin d’année coïncident cette fois avec un week-end. Des dispositifs spéciaux seront déployés autour des principaux sites touristiques et des établissements hôteliers et de loisirs.

«Tous les moyens humains et matériels et toutes les unités seront mis à contribution», ajoutent nos sources qui promettent des surprises, agréables, à la fin du mois.