Les Forces Armées Royales feront de la casse pour des tiers

Les Forces armées royales (FAR) mettront leur expertise au service de tiers pour ce qui est de la casse de la ferraille! Un service payant dont s’acquittera bientôt « l’Etablissement central de gestion et de stockage des matériels », un SEGMA (service de l’Etat géré de manière autonome) instauré par la loi de finances de 2015 et dédié à la vente de la ferraille et des déchets métalliques résultant de la destruction du matériel militaire obsolète (et désarmé) de l’armée.

Un projet de décret sera examiné dans ce sens en conseil de gouvernement ce mercredi 10 janvier. Ce décret, cosigné par le ministre de l’Economie et des finances et son collègue chargé de la Défense nationale, fixera les coûts des prestations fournies par « l’Etablissement central de gestion et de stockage des matériels ».