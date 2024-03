Hors Union européenne, les Marocains sont le premier personnel étranger du système de santé en Belgique

Les Marocains sont très présents dans le système de santé belge. Selon des statistiques officielles rendues publiques ce lundi 18 mars, les Marocains constituent 13,3% des effectifs étrangers de la santé en Belgique, juste après les Néerlandais et les Français, mais avant les Allemands.

Selon ces statistiques également, les Marocains arrivent en première position pour les personnels étrangers de la santé hors-Union européenne Globalement, affirment les mêmes chiffres, les personnels étrangers de la santé en Belgique ont augmenté de 23% lors des deux dernières années et de 63% pendant une décennie. Les personnels de la santé comprennent aussi bien les médecins avec leurs diverses spécialités, les informer, les aides soignants…

Ces dernières années, le Maroc se plaint de plus en plus de la fuite de ses médecins qui préfèrent aller exercer sous des cieux plus rentables et surtout plus valorisants. Selon des estimations, le Maroc perd entre 600 et 700 médecins chaque année, soit 30% des médecins formés dans les établissements du Royaume.

Le Maroc, pour pallier cette situation, a permis aux médecins étrangers de venir exercer au Maroc, comme c’est le cas pour les praticiens sénégalais, et réduit la durée de formation des médecins de 7 à 6 ans.