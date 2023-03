Non. Ce n’est pas une blague. Enfin, si et elle est signée Nicolas Maduro, président du Venezuela, et Brahim Ghali, chef du Front Polisario qui vient de terminer une «visite d’Etat» à Caracas.

Lors du déplacement du chef des séparatistes au Venezuela, visite passée inaperçue sauf dans la presse et les médias algériens, Caracas a signé plusieurs accords de coopération avec la RASD et dont un accord de pêche.

Dans les milieux politiques et médiatiques au fait du conflit, cet accord de pêche fait rire, aux larmes. Un accord de pêche suppose en principe que la RASD dispose d’un littoral et d’eaux nationales. Ce qui n’est nullement le cas pour la RASD, financée et hébergée par l’Algérie à Tindouf.

L’autre blague porte sur une coopération entre les deux parties en matière d’agriculture. Là encore, dans les camps de Tindouf, il n’y a pas d’activités agricoles, sinon une petite ferme à Rabouni où sont reçues des délégations étrangères et les populations des camps ne survivent que grâce aux aides humanitaires du Programme alimentaire mondial (PAM) et de certains pays comme l’Espagne.

Nicolas Maduro et Brahim Ghali ont visiblement anticipé et n’ont pas attendu la fin du mois de mars pour pondre un poisson d’avril!