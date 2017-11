Un juif israélien dans la Mosquée de Médine

Les relations entre Israël et l’Arabie Saoudite sont des plus cordiales. Les dirigeants des deux pays s’échangent publiquement des amabilités par presse interposée, et selon des sources américaines généralement bien informées, Riyad Et Tel-Aviv projettent même d’établir des relations diplomatiques dans un proche avenir. Mais en attendant, l’opinion publique saoudienne n’est pas forcément de l’avis de ses dirigeants. La photo publiée par le reporter israélien Ben Tsion sur son compte Instagram, où il pose dans l’enceinte de la Mosquée de Médine, a mis en émoi le royaume et risque de contrarier les projets diplomatiques des deux pays.

En effet, lors de la visite en Arabie Saoudite en marge du lancement du méga projet futuriste NEOM par le prince héritier Mohamed Ben Salmane, le photographe de The Time Of Israël a visité Riyad, mais s’est rendu également dans un des lieux saints des musulmans. Ben Tsion qui s’est déguisé en Saoudien a même pu se rendre dans une mosquée où il s’est amusé à prendre des selfies. La publication de ces photos a suscité une levée de boucliers sur les réseaux sociaux saoudiens qui dénoncent ce qu’ils estiment être un sacrilège. Les villes de la Mecque et de Médine sont en théorie des lieux interdits aux non musulmans.