La maison où Abdelaziz Bouteflika a vécu son enfance au Maroc va être démolie

Une partie de l’histoire contemporaine commune entre le Maroc et l’Algérie va être définitivement rayée de la carte. Après une rencontre entre le maire d’Oujda, Omar Hjira, et le consul d’Algérie dans cette même ville, Hichem Kimouche, un accord a été trouvé entre les deux parties pour procéder à la démolition de la maison qui a vu naître et grandir le président algérien Abdelaziz Bouteflika et ses frères.

La maison qui menaçait ruine depuis des années constitue désormais une menace réelle pour la sécurité des habitants du quartier Chaqfane où elle se situe. L’opération de démolition, selon le site Barlamane.com, qui rapporte l’information, devrait avoir lieu dans les prochains jours et sera à la charge des propriétaires de la maison, c’est-à-dire de la famille Bouteflika, comme le stipule la loi marocaine.