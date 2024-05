La télévision marocaine prévoit de diffuser deux séries turques achetées auprès d’ATV Distribution

Les deux séries turques à grand succès «A Little Sunshine» et «Lifeline» devraient bientôt faire leurs débuts sur les petits écrans du Maroc. ATV Distribution, basée à Istanbul, a annoncé que la télévision marocaine avait obtenu les droits de diffusion de deux séries turques, A Little Sunshine et Lifeline.

Lifeline a déjà obtenu une licence dans 70 pays différents. De plus, A Little Sunshine a été largement acclamé par le public pour son scénario et son casting. Muge Akar, responsable des ventes mondiales chez ATV, a souligné l’importance de cette décision pour les deux sociétés.

Elle a souligné que les deux séries ont connu un grand succès en Turquie et sont vont certainement trouver un écho auprès des téléspectateurs marocains.