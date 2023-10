Laïcité à la française : les jeux olympiques de Paris 2024 sous le signe du prosélytisme chrétien  

La France, pays fanatiquement laïc, qui bataille avec férocité contre le port du foulard, de l’abbaya et du burkini par ses ressortissants de confession musulmane sombre de plus dans la contradiction voire même dans le ridicule.

A ce propos, l’Alliance biblique française a décidé la distribution gratuitement de 130 000 exemplaires du Nouveau Testament pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. 100 000 exemplaires seront en Français et les 30 000 autres en Anglais.

Cette édition comprendra, en plus du nouveau testament, des témoignages de sportifs « dont la foi est nourrie par la Bible ».

Cette action prosélytique vise directement les sportifs et les touristes qui participent à ces jeux intrinsèquement séculiers. Les promoteurs du projet, qui va coûter plus de 200 000 euros, ont fait un appel aux dons qui a déjà rassemblé plus de 45 000 euros.

Plusieurs associations juives et musulmanes comptent elles aussi suivre l’exemple de l’Alliance biblique française et mettre gratuitement des exemplaires de la Torah et du Coran à la disposition des sportifs et touristes qui vont participer et assister aux Jeux olympiques de Paris.