Le Groupe Saudia se porte acquéreur de 150 avions Airbus pour renforcer les flottes Saudia et flyadeal

Le Groupe Saudia vient d’annoncer la signature du plus grand contrat d’aviation de l’histoire de l’industrie aéronautique saoudienne avec Airbus. Un accord qui s’est matérialisé lors du.

L’accord, qui a été signé en marge du Futur Aviation Forum 2024, porte sur un total de 105 avions. Ce partenariat historique entre le Groupe Saudia et Airbus comprend des modèles A320neo et A321neo, destinés à être exploités par Saudia et flyadeal, la compagnie aérienne à bas prix du groupe.

Ces avions viendront renforcer les objectifs ambitieux du Groupe Saudia, alignés sur plusieurs piliers clés de la Vision saoudienne 2030, notamment l’expansion des capacités de transport et de logistique pour accueillir jusqu’à 330 millions de passagers et atteindre 250 destinations d’ici 2030.

De plus, Saudia Technic, la branche Maintenance, Réparation et Révision (MRO) du groupe, veillera à ce que ces avions restent en excellent état de fonctionnement, contribuant ainsi à l’efficacité opérationnelle et à la fiabilité de la flotte.