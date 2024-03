Le Maroc accueille le plus grand contingent des résidents Ceuta installé en dehors de l’Espagne

Les plus grandes colonies de résidents de Ceuta à l’étranger sont concentrées au Maroc, en France et en Belgique, soulignent les données du Registre des Espagnols résidant à l’étranger (PERE) publiées ce mardi par l’Institut national de la statistique (INE).

Les résidents de Ceuta vivant à l’étranger sont plus de 4 300 dont la plupart sont établis en Europe avec 2 247 et en Afrique avec 908. Le troisième contingent réside en en Asie, avec 169 ressortissants de Ceuta vivant en Israël.

Concernant la répartition par pays, le royaume du Maroc concentre 900 résidants des 908 nés à Ceuta et qui vivent actuellement en Afrique. En Europe, c’est la France qui accueille la plus grande colonie avec 859 ceutis, suivie par Belgique avec 366 et l’Allemagne avec 324.