Le Maroc et Israël la main dans la main à l’ONU pour un projet de résolution sur la prévention et la lutte contre les pandémies

Une première dans les annales onusiennes pour Israël. L’Etat hébreu se trouve sous les feux de la rampe à l’ONU pour la première fois de son histoire grâce à sa collaboration avec le Maroc.

Selon des sources de Maghreb-intelligence à l’ONU, Israël et le Maroc ont été chargés de coordonner l’un des événements les plus marquants de l’actuelle Assemblée générale. Mercredi 20 septembre, les deux pays vont présenter à cette Assemblée générale, qui se tient au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement, un projet de résolution sur la prévention et la lutte contre les pandémies.

Cette résolution est préparée par Gilad Erdan, représentant d’Israël à l’ONU, et son homologue marocain, Omar Hilale. Les deux diplomates de haut rang ont travaillé de concert, pour préparer ladite résolution onusienne, avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il s’agit d’une forte déclaration appelant les chefs d’Etat et de gouvernement à une mobilisation politique aux échelons national, régional et international pour prévenir et lutter contre les pandémies qui posent un véritable défi à l’humanité comme on l’a vu ces dernières années avec la crise du Covid.

Pour Israël, cette résolution est la première à porter sa signature aux côtés du Maroc.