Le leader de la jeunesse islamiste compare Aziz Akhannouch à Zine El Abidine Ben Ali

Quelle relation ou dénominateur commun entre Aziz Akhannouch, président du RNI, et Ben Ali, l’ancien dictateur tunisien ?

Khalid Boukarii, le secrétaire général de la jeunesse du Parti de la justice et du développement (PJD, au pouvoir), a poussé le bouchon un peu loin dimanche 7 janvier à Moulay Yaacoub (près de Fès), lors d’un meeting de l’organisation qu’il dirige. « Après 2007, quelque chose se tramait contre la Nation et non seulement contre le PJD en faisant appel aux méthodes de Ben Ali », avait déclaré le patron des poulains d’El Othmani. « Aujourd’hui, nous avons un groupe qui s’appelle « le Rassemblement constitutionnel » et c’est le même nom que portait le parti de Ben Ali en Tunisie », avait ajouté le jeune leader islamiste, allusion à la fois au RCD tunisien et au groupe parlementaire formé par le RNI et l’UC.

Des déclarations qui ne seront probablement pas sans conséquences sur les relations entre le RNI et le PJD, les deux partis qui forment la charpente de l’actuelle majorité gouvernementale.