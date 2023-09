L’édition spéciale France 2 en direct de Marrakech battue par TF1 : le JT a enregistré une petite audience de 3,5 millions de spectateurs

En solidarité avec les victimes du tremblement de terre d’Al Haouz au Maroc, la chaîne de télévision France 2 a délocalisé son JT de 20 heures du lundi 11 septembre, présenté par Anne-Sophie Lapix, à Marrakech.

L’initiative louable de la chaîne de télévision publique française intervenue plus de deux jours après le séisme meurtrier d’Al Haouz n’a pas eu le succès escompté par la direction de la chaîne.

Dès 20 h 40, Julian Bugier et Caroline Roux avaient pris le relais depuis Paris pour une émission spéciale de 1 h 30, au cours de laquelle ils avaient reçu plusieurs invités en plateau, avec des reportages et des décryptages, en association avec la Fondation de France pour une récolte de dons en faveur des sinistrés et victimes du séisme.

Ce JT spécial de France 2 a été largement battu par celui de TF1 présenté par Gilles Bouleau avec 28,4% soit 5 482 000 de téléspectateurs contre 18,4 % pour le JT de France 2.