Législatives françaises : débuts de campagne électorale laborieux pour Élisabeth Moreno dans la 9ème circonscription des français établis à l’étranger

Parachutée à la dernière minute dans la 9ème circonscription des Français établis à l’étranger après les déboires judiciaires du candidat macroniste sortant M’jid El Guerrab, la ministre de l’Égalité femmes-hommes Élisabeth Moreno connait un démarrage de campagne très difficile.

L’ancienne ministre d’origine du Cap vert qui se présente sous l’étiquette de Renaissance, fait face à 9 autres candidats de la majorité présidentielle. Une situation qui complique sérieusement ses chances d’autant plus qu’Emmanuel Macron dont elle se réclame et défend le bilan a été, lors du premier tour de la présidentielle largement distancée dans cette circonscription par Jean-Luc Mélenchon leader charismatique de la France Insoumise et promoteur de l’union des partis de la gauche.

D’ailleurs, le tweet d’Élisabeth Moreno où elle rend hommage au député sortant M’jid El Guerrab, sous le coup d’une condamnation à de la prison ferme, a beaucoup déplu dans les réseaux sociaux où l’ancienne ministre d’Emmanuel Macron a fait face à une véritable levée de boucliers d’indignations.