Les vols depuis le Maroc et l’Egypte vers l’aéroport d’Orio Al Serio de Bergame affichent une croissance de 48 % entre 2019 et 2023

L’aéroport d’Orio al Serio-Bergame a affiché en 2023 une croissance exceptionnelle des vols vers les aéroports d’Afrique du Nord. Il a enregistré une augmentation record de 48 % par rapport à 2019, date référence après-Covid. D’après les chiffres officiels italiens, sept compagnies aériennes ont contribué à ce succès, offrant plus de 660 000 sièges vers le Maroc et l’Égypte.

Une nouvelle route va s’ajouter aux précédentes avec le transporteur égyptien Nile Air qui va assurer 3 vols hebdomadaires entre Bergame et Le Caire à partir du 28 juin. Pour cette nouvelle route, Nile Air affrètera des Airbus A320 modernes offrant 164 sièges. De plus, cette route permettra non seulement les voyages directs vers Le Caire, mais proposera également des connexions vers plusieurs destinations du Golfe.

L’aéroport Orio al Serio-Bergame a connu une croissance fulgurante vers l’Afrique du Nord, notamment depuis 2008 avec l’introduction par Ryanair de vols vers Fès, au Maroc. L’entrée d’Air Arabia Maroc avec son service vers Casablanca en 2009 a encore renforcé la connectivité. Ryanair va renforcer ses dessertes en introduisant un nouveau service bihebdomadaire vers Beni Mellal à partir du 1er juin. Au total, dix destinations uniques en Afrique du Nord sont accessibles depuis l’aéroport d’Orio al Serio, dont six au Maroc et quatre en Égypte.