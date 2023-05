“Mandela and Morocco, united against colonialism and apartheid” :les relations entre le Maroc et Mandela racontées par un film de l’ambassade du Maroc en Afrique du Sud

Le Maroc et Nelson Mandela ont une histoire commune, un héritage partagé et unique dans la lutte contre l’apartheid et le colonialisme. La liberté n’a jamais signifié moins qu’une véritable solidarité, un soutien indéfectible et une aide substantielle accordée par le Royaume à Nelson Mandela pendant les moments les plus difficiles de l’histoire de l’ANC. Les paroles prononcées par le président Mandela au Maroc, lors de ses visites successives, nous rappellent le caractère unique et la beauté de cette époque qui ne peut et ne sera jamais effacée. C’est un témoignage pour nous, Africains, de notre force, de notre détermination et de notre impact lorsque nous nous unissons comme un seul homme, une seule nation, un seul continent.