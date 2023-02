Maroc bashing: la Deutsche Welle rejoint la meute et va diffuser un documentaire consacré à Mohammed VI

Serait-ce devenu à la mode pour la presse européenne de critiquer le Maroc, quitte à faire appel à tous les lieux communs possibles?

Apparemment, tout porte à le croire quand on voit la multitude des attaques contre le Maroc et ses institutions de la part des médias européens et surtout de la part de la presse française.

Cette fois, c’est la vénérable Deutsche Welle, service public allemand pour la diffusion à l’étranger, qui décide de s’y mettre à son tour. DW vient en effet de mettre en boîte et d’annoncer la prochaine diffusion d’un documentaire consacré au Roi Mohammed VI et intitulé «le roi aux deux visages» (The king with two faces).

D’après nos sources, il s’agit d’un documentaire à charge contre le souverain marocain et qui ambitionne de faire son bilan de règne pendant deux décennies. Deutsche Welle estime que, malgré les réformes introduites sous Mohammed VI, cela n’a pas fait évoluer la démocratie dans le pays.

Le documentaire en question sera diffusé à la fin du mois de mars et début avril en langues allemande et anglaise.