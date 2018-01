Maroc: les Forces armées royales prennent le contrôle des aéroports du royaume

Les Forces armées royales (FAR) assurent depuis jeudi 4 janvier 2018 la sécurité de l’aviation civile dans les aéroports du Maroc. Une information rapportée par nos confrères du quotidien Assabah dans sa livraison datée du 5 janvier, et que Maghreb Intelligence est en mesure de confirmer via plusieurs sources à l’Office nationale des aéroports (ONDA).

Il s’agit pour l’armée marocaine de remplacer les quelques 250 techniciens qui assurent le contrôle aérien, entre autres, et qui ont décrété une grève de sept jours à compter du 4 janvier. Une partie des militaires marocains bénéficient de formations leur permettant de s’acquitter de ce genre de tâche chaque fois que nécessaire, comme assurer la bonne marche du réseau ferroviaire (contrôle des aiguillages, conduite des trains…), lorsque les personnels civils piquent une colère.