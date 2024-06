Maroc: plusieurs centaines de millions de dirhams pour les travaux d’électricité courant faible de quatre grands stades

Le Maroc continue d’accélérer la cadence pour être fin prêt pour les prochaines échéances sportives et surtout la Coupe du Monde qu’il va organiser aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Le ministère de l’Equipement, par le biais de l’Agence nationale des équipements publics (ANEP) vient de confier à quatre sociétés les travaux d’électricité faible courant de quatre grands stades du Royaume.

Pour le grand stade de Casablanca, ce chantier a été confié à Maghrebnet Rtabi et CIE pour plus de 94 millions de dirhams. Plus au sud du pays, des travaux similaires pour le grand stade de Marrakech seront à la charge de la société Butec Energies et services en contrepartie de plus de 109 millions de dirhams.

Au sud encore, es travaux d’électricité courant faible du grand stade d’Agadir (Adrar) seront réalisés par la société CEGELEC pour plus de 107 millions de dirhams

Enfin, au nord du pays, les travaux d’électricité courant faible du grand stade de Fès seront réalisés par la société DDM qui empochera en contrepartie plus de 94 millions de dirhams.

Le tout fait que le Maroc, rien que pour ces chantiers, va débourser plus de 400 millions de dirhams.