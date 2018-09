Le rapport du Département d’Etat américain sur le terrorisme dans le monde, rendu public mercredi dernier, n’est pas passé inaperçu au Maghreb où il a fait à la fois grincer des dents et susciter de la satisfaction. Au Maroc, les hommes et femmes de la DGST, en charge entre autres de la lutte contre le terrorisme, ne sont pas peu fier de leur patron Abdellatif Hammouchi qui, en dix années, a pu hisser ce service de renseignement au rang de partenaire incontournable des services américains, français, espagnols, hollandais et belges. A ce propos, le directeur général de la DGST, Abdellatif Hammouchi a été reçu deux fois à Washington par ses homologues américains. Une manière de reconnaître au service marocain sa maîtrise et son expertise dans la lutte anti-terroriste. D’ailleurs, le document du Département d’Etat n’a pas omis de rappeler l’efficacité avec laquelle la police marocaine a participé activement à l’enquête menée après l’attentat de Barcelone.