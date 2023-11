Mohammed VI reporte ses visites au Qatar et aux Emirats arabes unis

Contrairement à ce qui était prévu dès ce vendredi 24 novembre, le roi du Maroc a reporté à une date ultérieure la tournée qui devait le mener respectivement au Qatar et aux Emirats arabes unis, apprend Maghreb-Intelligence de sources informées.

La raison de ce report n’a pas été dévoilée, mais les préparatifs de cette tournée, tant à Rabat qu’à Doha et à Abou Dabi, ont été abandonnés, précisent nos sources.

Cette tournée du monarque alaouite devait intervenir sur fond de la guerre entre le Hamas et Israël. Mais elle avait d’autres objectifs strictement bilatéraux à savoir, entre autres, les solides relations entre le Maroc et les deux émirats du Golfe ainsi que le soutien à la candidature du Maroc (avec l’Espagne et le Portugal) pour l’organisation de la Coupe du monde 2030.