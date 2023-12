Officiel: Sergueï Lavrov représentera Moscou au Forum arabo-russe qui se tiendra le 20 décembre à Marrakech

Comme nous l’avions écrit dans un précédent article, le Forum arabo-russe, dans sa sixième édition, aura bien lieu à Marrakech.

La date vient d’être dévoilée lors d’une réunion, mardi 5 décembre, des représentants de la Ligue arabe. Ce sera alors le 20 décembre à Marrakech et les partenaires arabes et russe travaillent actuellement à préparer le communiqué final de ce grand rendez-vous ainsi que le plan d’action qui y sera discuté.

Le Forum arabo-russe, dont la première édition a été tenue en 2013, ambitionne de renforcer la coopération entre les pays arabes et la Russie et ce dans la logique du mémorandum de coopération signé en 2009 entre la Russie et la Ligue arabe.

De sources diplomatiques russes, Maghreb-Intelligence apprend que la Russie sera représentée, lors de l’édition de Marrakech par son chef de la diplomatie Sergueï Lavrov.