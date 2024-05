Qui est la famille Hidalgo, partenaire du holding royal Al Mada dans la compagnie aérienne Air Oasis ?

A l’origine du lancement d’une nouvelle compagnie aérienne au Maroc se trouve Globalia, groupe contrôlé par la famille Hidalgo et propriétaire d’Air Europa jusqu’à ce que son rachat par Iberia, du groupe hôtelier Be Live Hotels et la société de manutention Grounforce.

La famille Hidalgo est l’une des plus grandes sagas familiales du tourisme espagnol. La société Globalia compte, par exemple, 13 200 collaborateurs et est présente dans plus de 30 pays.

Le président de Globalia est son fondateur Juan José Hidalgo, tandis que son fils aîné Javier Hidalgo, est le deuxième actionnaire de l’entreprise avec 9% des actions. Javier Hidalgo continue en tant que conseiller externe dans l’entreprise.

Le groupe touristique espagnol s’est lié dans la nouvelle compagnie aérienne Air Oasis, qui effectuera à la fois des vols intérieurs et vers des pays du continent européen.

Air Oasis, qui sera basée dans la ville de Dakhla est née de l’association de Globalia avec le groupe marocain Al Mada, présent dans le tourisme à travers les sociétés Ametys et Atlas Hospitality, ancienne filiale de Royal Air Maroc.