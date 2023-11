Arrestation d’un analyste antiterroriste aux Pays-Bas pour des présumées fuites d’informations confidentielles vers le Maroc

L’arrestation la semaine dernière aux Pays-Bas d’un haut responsable de la lutte contre le terrorisme et d’une policière pour leur présumée implication dans la divulgation de secrets d’État a fait l’effet d’une bombe.

En effet, les autorités néerlandaises ont annoncé l’arrestation d’un homme âgé de 64 ans et originaire de Rotterdam, qui aurait été l’auteur de ces fuites présumées. Il occupait le poste de traducteur arabe et d’analyste principal au sein du Coordonnateur national pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme (NCTV). Les accusations portent sur la divulgation d’informations confidentielles provenant d’unités de police spécialisées dans la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et la radicalisation.

Selon la presse locale, les autorités néerlandaises avaient reçu des avertissements concernant les activités présumées de cet homme en relation avec les services marocains.

L’homme de 64 ans et la policière impliquée, dont l’identité n’a pas été révélée, ont été présentés devant un juge de contrôle. Celui-ci a décidé de les maintenir en détention pour une durée supplémentaire de deux semaines, le temps que l’enquête progresse.